上週五，聯準會達拉斯分行總裁建議聯準會應盡速開始討論調整量化寬鬆政策，消息一出，科技股回吐漲幅，美股3大指數齊跌。美元指數受通膨推升而小幅上漲，新興亞股再度面臨資金淨流出，南韓、菲律賓、印尼受傷最重，金額分別為11.7億美元（以下貨幣單位皆為美元）、0.6億，0.4億。淨流入最高的前三市場分別為台股、泰國、印度，金額為6.4億、1.1億、0.3億；台股連5周淨流入，高居4月吸金王，但今年以來資金仍是淨流出93.8億，為新興市場中外資賣壓最重的。

中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，4月台股股價頻創新高，且每日當沖金額占比從3月底的30%，到4月底升高到38%；對於投資人來說，台股在資金行情、景氣復甦帶動下，長線仍看多，但短線受當沖比例不斷攀高下，須提防高檔震盪。

張圭慧指出，過去數月科技相關股的股價相對受壓，但5月開始公布季報，在法說會、財報加持下，半導體產業如記憶體、IC設計等皆具表現空間。近期市場開始關注半導體重複下單比例過高的問題，但一般而言半導體產業通常會建立高達1至2季的庫存，目前庫存雖然相對疫情爆發前高，但仍低於過去9年的平均值。且即使重複下單，下訂廠商即使取消訂單也僅能取消一定比例，此舉有效緩衝重複下單對供需的影響。

(時報資訊)