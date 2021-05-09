大陸國務院將在本周二（5／11）上午正式公布第七次全國人口普查主要數據。實際上，這次普查結果原定4月公布，拖延至今，主因外媒此前報導稱，這次普查顯示中國總人口降至14億以下，是60年來人口首次負成長。一時之間，中國人口總數變得非常敏感，大陸當局必須先對數據及其影響達成跨部委共識。不過，大陸國家統計局已反駁外媒報導，指稱中國人口繼續保持增長。實際情況為何，答案就將揭曉。

大陸全國人口普查主要數據一般有哪些？國家統計局的公告顯示，第六次全國人口普查主要資料包括人口總量、家庭戶規模、性別構成、年齡構成、民族構成、各種受教育程度人口、城鄉構成、地區分布、人口的流動等9大項。

若外媒報導屬實，則不但意味著印度即將超過中國成為人口最多的國家，還代表中國面臨自1959年到1961年間「三年困難時期（大躍進）」以來，首次人口下降。

(旺報 )