應美國監管機構要求，福特汽車將在北美地區召回66.1萬輛Explorer休旅車，因該車款的固定釘可能鬆脫，使車頂架蓋子脫離車體。

此次的召回行動將影響2016年至2019年車型年的Explorer休旅車，經銷商將為召回的車輛安裝鉚釘，並更換所有損壞的軌道夾和車頂架蓋子。

該美國第二大汽車製造商在周日發布的文件中表示，在出現11件有關車頂架蓋子脫落的報告之後，美國國家公路交通安全管理局在2020年初首度對相關問題展開調查。今年4月，該監管機關要求福特發出召回通知，儘管福特起初表示並無召回車輛的必要，由於車頂架重量輕，且駕駛人可能會發現鬆動的車頂架蓋子，所以車頂架與車體分離的可能性不大。

福特去年11月宣布這部分問題的保修期將延長10年或延長至15萬英里，但在今年4月30日已同意召回相關車款。福特發言人周日表示，福特目前沒有接獲任何與該問題相關的事故或傷害報告。

福特將於6月28日這一周起，開始向客戶發出召回通知。這次將在美國召回逾62萬輛，在加拿大召回36,419輛，在墨西哥召回4,260輛。

(時報資訊)