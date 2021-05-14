全球車用晶片供給短缺的問題，到底會對汽車產業造成多大的影響？根據外媒報導，有諮詢機構預估，全球半導體晶片短缺將使汽車製造商今年的損失金額達1100億美元(約新台幣3.08兆元)，遠遠高於先前估計的610億美元(約1.7兆元)，主要是因為受影響的汽車產量較先前預測為多，估將減少生產390萬輛。

根據《路透》報導，諮詢公司AlixPartners表示，全球半導體晶片短缺問題，將使汽車製造商今年損失1100億美元的收入，高於先前估計的610億美元，因為該公司預測這場危機將打擊390萬輛汽車的生產量。

報導指出，AlixPartners全球汽車業務聯合主管Mark Wakefield表示，過去汽車製造商大多不願在購買半導體或其他原材料部分做出長期承諾，但現在汽車製造商正在考慮與半導體製造商建立直接關係。

福特汽車也表示，公司將對汽車零件等進行重新設計，計畫未來使用更多容易採購的晶片，以因應當前全球半導體晶片短缺的情況。

AlixPartners的評估報告中指出，這一波受車用晶片影響的汽車產業可能要到年底才能看得到復甦的跡象。

(中時新聞網)