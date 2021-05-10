達能（3686）公佈4月營收為1,653萬元，營業收入較去年同期成長154.89％。由於多晶矽原料仍處於供不應求的狀態，且中國大陸多晶矽原料供給於第三季末才有新增產能開出，在晶片製造商擔憂缺料的預期心態下，加上中國大陸五一長假備貨需求，因此4月份多晶矽原料現貨價格持續上漲，推升營收成長。

依中國大陸研調機構安泰科指出，下半年矽晶片整體產能原就大於多晶矽原料供給量，即使第三季末有多晶矽原料新增產能開出，但多晶矽原料仍將處於供不應求的狀態。在晶片製造商擔憂缺料的預期心態及提前備料下，第二季矽原料售價將持續走揚。然而今年全球多晶矽原料年產出量預估應可滿足大部分研調機構所預測的年度全球太陽能產業裝機需求，因此未來太陽能產業鏈各環節價格的變動，仍存在極大不確定性，須視在疫情影響下的全球太陽能產業裝機需求強度及狀況而定。

達能科技目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，希望藉由與策略夥伴敲定合作模式及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。在開啟再生能源發電新事業之既定目標下，公司仍努力追求穩健之本業基本營運，同時將積極尋求辦理融資、籌資活動，以作為轉型所需營運資金並強化未來股東結構。

(工商 )