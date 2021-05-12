台灣高鐵(2633)依照疫情指揮中心防疫指引，自5月15日（六）起至6月8日（二）實施全車對號座，暫停自由座（含站票）服務；並於即日起，自南北端點站發車的高鐵列車，車廂內禁止飲食，列車上同步暫停高鐵便當、飲料、食品以及各項推車商品販售服務。

台灣高鐵強調，暫停自由座服務期間，定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡亦將同步暫停使用，原先規劃自由座需改採對號座相關措施，將盡速完成相關規劃後，今天對外公告。

此外，高鐵列車上推車販售服務雖暫停，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務。

台灣高鐵已於旅客動線上設置消毒酒精，協助旅客防疫；各車站除提升消毒頻率至每小時一次外。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，都會特別以酒精進行全面消毒，並針對扶手、餐桌等旅客接觸較多的地方加強清潔，每日於收班後再進行一次全車深度消毒。

(時報資訊)