中國人民銀行（大陸央行）11日發布2021年第一季度中國貨幣政策執行報告，其中發布「如何看待近期國內外物價走勢」專欄。報告綜合研判，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升大陸PPI(生產者物價指數)，但輸入性通膨的風險總體可控。
人行在專欄中表示，對中國而言，國外通膨走高的輸入性影響主要體現在工業品價格，疊加去年低基數的影響，可能在今年二、三季度階段性推高PPI漲幅。中國是大宗商品主要進口國，從進口量和進口依存度看，影響PPI的主要是原油、鐵礦石和銅，其中原油的下游產業鏈較長，還會影響化工品等價格，對PPI影響最大。
人行指出，中國在去年應對疫情時堅持實施正常的貨幣政策，沒有搞大水漫灌，經濟發展穩中向好，保持了總供求基本平衡，不存在長期通膨或通縮的基礎。當然，需對大宗商品漲價給不同行業、不同企業帶來的差異化影響保持密切關注，綜合施策保供穩價，及時有效管理預期，防範市場價格波動失序。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。