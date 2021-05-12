中國人民銀行（大陸央行）11日發布2021年第一季度中國貨幣政策執行報告，其中發布「如何看待近期國內外物價走勢」專欄。報告綜合研判，全球大宗商品價格上漲可能階段性推升大陸PPI(生產者物價指數)，但輸入性通膨的風險總體可控。

人行在專欄中表示，對中國而言，國外通膨走高的輸入性影響主要體現在工業品價格，疊加去年低基數的影響，可能在今年二、三季度階段性推高PPI漲幅。中國是大宗商品主要進口國，從進口量和進口依存度看，影響PPI的主要是原油、鐵礦石和銅，其中原油的下游產業鏈較長，還會影響化工品等價格，對PPI影響最大。

人行指出，中國在去年應對疫情時堅持實施正常的貨幣政策，沒有搞大水漫灌，經濟發展穩中向好，保持了總供求基本平衡，不存在長期通膨或通縮的基礎。當然，需對大宗商品漲價給不同行業、不同企業帶來的差異化影響保持密切關注，綜合施策保供穩價，及時有效管理預期，防範市場價格波動失序。

(旺報 )