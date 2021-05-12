高市府民政局 向宗教團體宣導防疫措施 13:362021/05/12 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市府民政局向宗教團體宣導防疫措施。（民政局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市府民政局向宗教團體宣導防疫措施。（民政局提供／曹明正高雄傳真） 疫情警戒升高，高雄市配合中央，同步提升加嚴措施，民政局長閻青智12日到鳳山區天公廟、第一殯儀館、區公所及戶政事務所等，了解宗教場所及殯葬設施等防疫工作，同時向現場廟方及民眾宣導落實防疫觀念。 民政局提醒，各宗教團體及殯葬業者，因應國內本土疫情升溫，社區疫病傳播風險提高，進入宗教設施、參加活動或是治喪等，務必正確佩戴口罩、落實社交距離及實聯制，同時做好勤洗手等個人衛生防護。 基隆防疫升級 全市大消毒 北市啟動 交通場站內部大消毒 (中時 ) #宗教團體 #宣導 #落實 #民政局 #高市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 中職梅花座、禁飲食 04:102021/05/12 運動天地 反毒阻詐 警化做和平鴿入校宣導 12:022021/05/12 寶島 新北2級防疫 3區校園暫停開放 04:102021/05/12 地方新聞 國內疫情升溫 波及台積等474家股東會 04:102021/05/12 產業特刊 首爆社區感染 防疫全面升級 04:102021/05/12 財經要聞 疫情恐升級三級警戒 中市緊急召開防疫會議 11:032021/05/12 生活 防疫升級 通路總動員 04:102021/05/12 時尚消費 中市違反兒少法為六都最高 社會局：重大事件市府都追蹤調查 11:592021/05/12 生活 黃偉哲視察火車站消毒 要求八大行業落實實名制 11:142021/05/12 生活 《金融》疫情警戒升級 股東會逾百人規模需分流 08:022021/05/12 財經 防疫升級！北市祭出國中會考5大防疫措施 10:452021/05/12 生活 生活熱門新聞 直播》破紀錄！本土暴增16例 疫情警戒仍維持第2級 - 生活 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 宜蘭再增確診？姑姑在遊藝場工作 傳小二童和媽媽也染疫 - 生活 本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作 - 生活 台灣升至第三級警戒有多可怕？網爆：恐倒成一片 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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