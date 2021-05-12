高市府民政局向宗教團體宣導防疫措施。（民政局提供／曹明正高雄傳真）

疫情警戒升高，高雄市配合中央，同步提升加嚴措施，民政局長閻青智12日到鳳山區天公廟、第一殯儀館、區公所及戶政事務所等，了解宗教場所及殯葬設施等防疫工作，同時向現場廟方及民眾宣導落實防疫觀念。

民政局提醒，各宗教團體及殯葬業者，因應國內本土疫情升溫，社區疫病傳播風險提高，進入宗教設施、參加活動或是治喪等，務必正確佩戴口罩、落實社交距離及實聯制，同時做好勤洗手等個人衛生防護。

(中時 )