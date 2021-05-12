台灣玉山科技協會12日宣布，原訂5/21 舉辦的「二十週年慶祝大會及論壇」全日活動延期舉辦。

該協會表示，經審慎評估，配合中央防疫政策及維護與會者防疫安全考量，決定予以延期舉辦。未來舉辦時間將視疫情情況再擇期，也會分別通知已報名者。

台灣玉山科技協會二十週年慶祝大會及論壇，由現任理事長李紀珠大力促成，預先規模是台灣今年度科技產業最大的知識饗宴，大會已邀請到蔡英文總統蒞臨大會致詞，台積電創辦人張忠謀就「經營人的學習及成長」分享其真知灼見，並有雲門舞集創辦人林懷民、台大教授湯明哲同台。白天的論壇則擴及四場專題，包括從全球佈局談起，到聚焦半導體產業，再到電動車發展，最後討論產業的創新與轉型，論壇最後還有台灣玉山科技協會第一次的政策白皮書發表。

由於李紀珠同時為全球玉山科技協會理事長，她在11日的會前記者會上表示，有科技業者提供直播連線的先進技術，此次活動得以同時服務全球玉山科技協會成員，尤其是因為疫情無法飛回台灣參與的海外成員，因此能獲得台灣第一手產業資料。但該協會內部12日的討論，直接決定取消5/21並延期擇日再辦，並沒有保留數位會議的可能。

(工商 )