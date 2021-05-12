美股繼續領跌，台股12日爆發土石流，盤中一度狂砍逾1,400點，最後直接跟「萬六」說拜拜，外資賣超台股並匯出，但出口商順勢場進場撿便宜拋匯，支撐新台幣相對硬挺，午後還一度豬羊變色、由貶轉升，但終場收在27.955元兌1美元，貶值0.3分，為連續二個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量12.95億美元。

外匯交易員指出，疫情看似愈來愈兇險，台股連二日崩跌，先是「萬七（17,000點）再見」、再來「萬六（16,000點）拜拜」，但外資賣超台股卻大縮水至僅新台幣121億元（11日賣超424億元），代表並未啟動全面大逃殺，或許採低接換股操作，加上出口商順勢進場拋匯，使得新台幣與台股不太同調，上午一下升、一下貶，買賣雙方互為拉鋸。

外匯交易員認為，新台幣中午暫收雖貶破28元大關，午後馬上又升回27元價位，尤其下午三點之後，有「特定」賣盤出手一直丟出美元，新台幣也啟動一波強勁升值，甚至向27.9元靠近，也使得高低震盪幅度擴大至1.2角。「可能是發現有人丟了太多美元出去」，尾盤老大（央行）小小出手緩一緩，最後再次豬羊變色收微貶，暫穩在27元常態。

目前市場預料，疫情再升高至第三級的可能性不小。外匯交易員強調，萬一本土疫情、社區傳播降不下來，台股「萬五（15,000點）」也不安全，且外資動向又快又難捉摸，新台幣失守28元大關的可能性並未解除，股匯雙殺戲碼恐續上演，且待大家繼續看下去。

(工商 )