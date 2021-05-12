宜蘭防疫升級稽查業者 3家自行停業 17:582021/05/12 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣防疫升級，工旅處會同警察局、衛生局聯合稽查，有3家業者因消毒自行停業，其餘業者稽查結果正常。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣長林姿妙今天（12日）宣布防疫升級，自即日起執行電子遊戲與特定行業聯合稽查，如有未依規定實施實名制，將勒令停業，工旅處會同警察局、衛生局稽查8家次，有3家業者因消毒自行停業，其餘5家稽查結果正常。 縣府表示，今天針對電子遊戲、特定行業等密集區域執行聯合稽查共出勤8家次，分別為4家視聽歌唱業者、3家電子遊戲場業及1家資訊休閒業（網咖），稽查結果為2家電子遊戲場業及1家視聽歌唱業者因消毒自行停業，其餘均配合實名制等防疫措施。 新北2級防疫 3區校園暫停開放 防疫升級 台北藝術節、台北兒藝節延後啟售 (中時 ) #停業 #稽查 #防疫升級 #業者 #執行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情恐升級三級警戒 中市緊急召開防疫會議 11:032021/05/12 生活 疫情升溫 蔡清祥指示所機關首長鼓勵員工打疫苗 16:182021/05/12 生活 防疫升級 通路總動員 04:102021/05/12 時尚消費 啟動6大防疫方向 衛長宣布擴增防疫旅館 14:352021/05/12 生活 高市將赴八大行業稽查 違反防疫最重罰1.5萬 14:362021/05/12 生活 嘉縣防疫12策略啟動 外出不戴口罩一律開罰 17:212021/05/12 生活 蘇貞昌視察全大運：防疫不升級 喊話全民為台灣守住亂世的福地 15:502021/05/12 政治 居家賣場防疫升級 啟動實聯制 19:052021/05/12 生活 飯店業上緊發條拚防疫 04:102021/05/12 時尚消費 防疫升級 一銀即日起董事會分二樓層視訊開會 19:172021/05/12 財經 遊藝場確診者爆新足跡 10日晚間到宜蘭某餐廳吃飯 10:482021/05/12 生活 生活熱門新聞 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 - 生活 羅東爆5本土病例 宜蘭人揭背後真相：不用太驚訝 - 生活 梅雨南移下周3天有雨 南海恐一次2颱生成 - 生活 基隆婦人南部足跡曝光 陳其邁：曾去大寮王爺廟 - 生活 本土個案傳增逾10例 新店、萬華都有確診 1人在阿公店工作 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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