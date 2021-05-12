宜蘭縣長林姿妙今天（12日）宣布防疫升級，自即日起執行電子遊戲與特定行業聯合稽查，如有未依規定實施實名制，將勒令停業，工旅處會同警察局、衛生局稽查8家次，有3家業者因消毒自行停業，其餘5家稽查結果正常。

縣府表示，今天針對電子遊戲、特定行業等密集區域執行聯合稽查共出勤8家次，分別為4家視聽歌唱業者、3家電子遊戲場業及1家資訊休閒業（網咖），稽查結果為2家電子遊戲場業及1家視聽歌唱業者因消毒自行停業，其餘均配合實名制等防疫措施。

(中時 )