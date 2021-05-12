台泥13日啟動一周的遠距上班 全面暫停員工出差 18:542021/05/12 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對疫情趨嚴，台泥（1101）決定提前布署，宣布13日起，先行啟動一周的遠距上班，全面暫停員工出差，要求同仁避免出遊。 而原訂17日舉辦的法說會也改成線上直播進行。 台泥指出，工廠已安排適度人力維持基本運作，生產不受影響，針對職務需要的同仁也開放申請宿舍，讓平日通勤的廠端同仁，避免交通往返造成的接觸風險。 台泥也要求各部門、子公司及勞務外包商，建立內部每日疫情疫調群組，全面掌握員工及家屬的健康狀況，並適時給予必要的協助。 新北2級防疫 3區校園暫停開放 受疫影響 台中國家歌劇院約3成節目活動取消延期 (工商 ) #台泥 #遠距上班 #暫停 #出差 #全面 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航4成機師打疫苗 排班將考量身心狀態 16:302021/05/12 生活 防疫升級 通路總動員 04:102021/05/12 時尚消費 防疫形同作戰 中市祭出12項加嚴守護市民 19:232021/05/12 生活 本土疫情爆了 楊丞琳電影《靈語》上映1天緊急停映 19:032021/05/12 娛樂 疫情升溫 陽明交通大學宣布：課程全面改為線上教學 17:272021/05/12 生活 疫情升溫 蔡清祥指示所機關首長鼓勵員工打疫苗 16:182021/05/12 生活 新北公布校園4大防疫措施 補習班不超過100人、社區大學停課至6／8 11:372021/05/12 生活 富士康受疫情拖累... 印度廠iPhone產能傳減半 04:102021/05/12 產業特刊 防疫升級 一銀即日起董事會分二樓層視訊開會 19:172021/05/12 財經 畢業典禮線上辦、會考禁止陪考 彰化大型徵才活動等都暫緩了 10:592021/05/12 生活 林姿妙稱 宜蘭童玩節該停就停！台北桃園台中 畢典改線上 教召喊停至6月底 04:102021/05/12 焦點要聞 財經熱門新聞 散戶斷頭爆人踩人 台股殺完了？專家爆2大訊號 - 財經 台股崩跌1400點 這檔股爆散戶追買 成交量飆百萬張 - 財經 疫情引爆600點大殺戮 抱這3種股票不驚恐 - 財經 台股崩千點激似去年319那天 散戶快做1件事 - 財經 美國通膨預期 創近十年新高 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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