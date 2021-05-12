針對疫情趨嚴，台泥（1101）決定提前布署，宣布13日起，先行啟動一周的遠距上班，全面暫停員工出差，要求同仁避免出遊。

而原訂17日舉辦的法說會也改成線上直播進行。

台泥指出，工廠已安排適度人力維持基本運作，生產不受影響，針對職務需要的同仁也開放申請宿舍，讓平日通勤的廠端同仁，避免交通往返造成的接觸風險。

台泥也要求各部門、子公司及勞務外包商，建立內部每日疫情疫調群組，全面掌握員工及家屬的健康狀況，並適時給予必要的協助。

(工商 )