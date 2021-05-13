英國今天呼籲籌組國際網路安全聯盟，對抗中國、俄羅斯、伊朗及北韓的網路攻擊。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，需要籌組一個國際聯盟強化網路安全，對抗試圖破壞民主準則的國家行為者及罪犯。

拉布在英國國家網路安全中心（NCSC）籌劃的線上會議中提及，威權國家們正「扭曲原則，以達到自身惡意目標」。

他還指出：「這些行為者是21世紀具工業規模的破壞者。他們希望破壞我們民主的根本基礎。」

(中央社)