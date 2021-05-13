警政署長陳家欽召開視訊會議，向全國警察機關首長，宣達防疫升溫後，警察因應與自我防衛的作為。（警方提供）

因應中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準，警政署長陳家欽召開全國警察首長視訊會議，要求重新盤點各項防疫物資與異地辦公相關設備，並將員警身體健康和執勤安全列為首要重點，充分整備警力支援政府各種防疫措施，依照「轄區特性、駐地環境、空間限制」等因素，執行因地制宜的權衡防疫措施，防堵疫情擴散，保護國人安全。

警政署表示，為落實及配合相關防疫措施，防疫升級期間，各項專案評比、督考行程、常年訓練及成果驗收等減併或暫停辦理，並減少各項會議，或以視訊方式進行，以降低群聚感染風險。

警政署強調，防疫沒有法律假期，轄區之治安、交通工作更不會因疫情而停擺，將維持打擊黑道幫派的力道，不容趁疫作亂，擾亂社會秩序，以行動展現警方維護治安的決心，讓國人感到安心。

陳家欽在視訊會議表示，目前因應疫情提高警戒，警政署相關業務督考、訪視工作暫停辦理，各項業務評比期程年中改為年終，半年改為全年。各警察機關凡有舉辦活動、比賽或集訓，若有涉及群聚，應暫停辦理。

他也強調，目前相關專案勿擴大辦理，執行酒測勤務時，除一律佩戴口罩、防護手套，使用酒測器前後，酒測器及相關器具應適當消毒，車內攜行護目鏡及防護衣等防護裝備，處理可能接觸飛沫微粒、或體液血液噴濺的交通事故時，依情況評估穿戴護目鏡及防護衣，勤務結束後，應消毒清潔應勤裝備，確保安全。開會除注意保持社交距離，項會議以視訊為宜。重新檢視異地辦公設備及工作，超前部署。

(中時 )