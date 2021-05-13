新冠肺炎疫情持續延燒，產生的效應也不斷擴大，在宜蘭縣政府宣布縣轄風景區即刻封園後，福山植物園也在中午發出公告，配合宜蘭縣政府防疫政策，福山植物園從明（14）日起至6月8日緊急休園。

此外，三星鄉公所也發出通知，原本每星期五晚上在三星鄉綜合運動場擺攤的「三星夜市」，從即日起至6月8日停止擺攤營業；而每年公所贊助各社區的端午節包粽子活動，以及原本今年要以「泛舟競速」來取代傳統龍舟賽的端午節創意競賽活動，都將取消舉辦。

(中時 )