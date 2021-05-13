配合防疫 福山植物園明日起緊急休園至6月8日 13:512021/05/13 中時 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣長林姿妙13日上午宣布，宜蘭縣管風景區、八大行業即日起暫停開放營業。（胡健森攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，產生的效應也不斷擴大，在宜蘭縣政府宣布縣轄風景區即刻封園後，福山植物園也在中午發出公告，配合宜蘭縣政府防疫政策，福山植物園從明（14）日起至6月8日緊急休園。 此外，三星鄉公所也發出通知，原本每星期五晚上在三星鄉綜合運動場擺攤的「三星夜市」，從即日起至6月8日停止擺攤營業；而每年公所贊助各社區的端午節包粽子活動，以及原本今年要以「泛舟競速」來取代傳統龍舟賽的端午節創意競賽活動，都將取消舉辦。 宜蘭確診童學校 8日才辦校慶 疫情升溫 輔大、淡大防疫升級 淡大美食廣場禁內用 (中時 ) #福山植物園 #6月8日 #緊急 #休園 #宜蘭縣政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫概念股 成資金避風港 04:102021/05/13 產業特刊 進入準第3階段防疫 北市6大場館5／14起暫停開放 10:012021/05/13 生活 SOGO復興館昨主動防疫消毒 今正常營業 11:412021/05/13 生活 台灣疫情連環爆 好萊塢大片《玩命關頭9》宣布延檔 09:062021/05/13 娛樂 北市研議大量快篩 新北擴增防疫旅館 04:102021/05/13 焦點要聞 高巿府各局處視察防疫 上緊發條 04:102021/05/13 地方新聞 宜蘭小二生昨確診 林姿妙：學校停課2天延長到14天 10:192021/05/13 生活 台中防疫再加嚴 祭出14項措施 04:102021/05/13 地方新聞 基隆學校機關大消毒 八大場所仍營業 04:102021/05/13 地方新聞 所得稅申報期限 延長至6月30日 04:102021/05/13 焦點要聞 防疫不能有破口 大雅分局突襲臨檢宣導防疫 11:402021/05/13 生活 寶島熱門新聞 普台高中多元人才 國內外頂尖名校紅不讓 - 寶島 3年沒補英文多益滿分 文華高中江予慈上台大外文 - 寶島 花壇鄉公所決算剩餘達5億拚了 自籌1.9億元蓋聯合幼兒園暨藝文館 - 寶島 厚工收成少 新市白蓮霧復育遇難題 - 寶島 中壢大時鐘舊攤商退場 形象轉型走文創 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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