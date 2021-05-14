人們常常忽略了它的表親黃金，但去年白銀的價格已經上漲了70％以上，大宗商品策略師表示，隨著全球經濟的重新開放，白銀的漲勢很可能會持續下去。

在過去的12個月中，對貴金屬的需求猛增。週三白銀交易價格為每盎司27美元左右，較一年前的現貨價格每盎司15.5美元左右上漲了74％。相比之下，黃金價格在一年中上漲了6.4％。

從電子產品到攝影，珠寶和硬幣，白銀已成為眾多日常用品的組成部分。

根據銀學會的數據，其高導電性和耐用性使其具有工業和技術應用，幾乎所有含銀的計算機，移動電話，汽車和家用電器中都含有銀。該協會的數據顯示，到2021年為止，需求量已經超過了半貴金屬的供應量。

但盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管奧勒·漢森（Ole Hanson）告訴CNBC，儘管對白銀需求的約50％來自工業，但其餘部分則來自投資者。他說，儘管如此，它在工業上的使用仍然是推動其近期價值上漲的主要原因之一。

人們常常忽略了它的表親黃金，但去年白銀的價格已經上漲了70％以上，大宗商品策略師表示，隨著全球經濟的重新開放，白銀的漲勢很可能會持續下去。

在過去的12個月中，對貴金屬的需求猛增。週三白銀交易價格為每盎司27美元左右，較一年前的現貨價格每盎司15.5美元左右上漲了74％。相比之下，黃金價格在一年中上漲了6.4％。

從電子產品到攝影，珠寶和硬幣，白銀已成為眾多日常用品的組成部分。

根據銀學會的數據，其高導電性和耐用性使其具有工業和技術應用，幾乎所有含銀的計算機，移動電話，汽車和家用電器中都含有銀。該協會的數據顯示，到2021年為止，需求量已經超過了半貴金屬的供應量。

但盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管奧勒·漢森（Ole Hanson）告訴CNBC，儘管對白銀需求的約50％來自工業，但其餘部分則來自投資者。他說，儘管如此，它在工業上的使用仍然是推動其近期價值上漲的主要原因之一。

漢森表示：「工業需求可能是我們看到白銀表現優於黃金的主要原因，就像過去一年一樣……其中（上漲）的一部分肯定來自工業金屬，而這些金屬確實已經大跌了。如果您看一下銅價，自去年觸及低點以來，銅價已上漲了一倍以上。」

漢森說，其他因素也影響了白銀的上漲，例如向綠色技術的轉變刺激了對諸如太陽能電池板生產中使用的銀等工業金屬的需求上升。

去年，中央銀行和政府的大量刺激措施也引發了人們對通貨膨脹的擔憂，黃金等貴金屬被視為對沖價格上漲和美元貶值的對沖工具。週三，美國官方數據令市場感到意外，4月份消費者價格上漲4.2％，高於去年同期。

漢森指出：「如果黃金反彈，那麼白銀往往會反彈，但甚至會走強。」 「因此，大多數白銀投資者可能會密切關注金價，美元水平和利率水平。」

儘管通貨膨脹可能被視為對這些貴金屬有利，但市場觀察家還將密切關注旨在控制價格上漲的任何緊縮貨幣政策。

白銀價格仍遠低於2011年的紀錄高位，當時銀價幾乎達到每盎司50美元。但是漢森表示，從 長期來看，白銀需求沒有減弱的跡象。

他說：「如果我們認真對待綠色轉型，那麼它將繼續吸引對白銀的需求。」 同時，通常在開採其他金屬的過程中提取的銀的供應可能仍然受到限制。

漢森補充說：「如果碰到一些不錯的順風，那麼它實際上可以比潛在的其他金屬運行得更高，更快。」

花旗全球市場商品研究部常務董事馬克斯·萊頓（Max Layton）表示，鑑於工業生產的增長以及維持投資需求，在冠狀病毒大流行之後，白銀也將從全球經濟的重新開放中獲利。

他週二告訴CNBC，在大流行期間白銀已經從投資需求中受益，並且很可能會繼續這樣做。

大流行導緻美國實際利率大幅下降，分配從財富和家庭儲蓄轉移到黃金和白銀。這不僅抵消了工業消費的疲軟，而且還在繼續如此。」

但是，他指出，主要由變體引起的第三次Covid-19浪潮可能會繼續抑制工業需求，並且「目前已經使極端看漲的白銀方案脫離了討論」。儘管如此，萊頓表示，白銀的反彈仍有繼續的空間。

他說：「結束大陸和印度的去庫存化將使白銀市場真正回升。」

「只要世界繼續關注Covid-19突變的影響並關注Covid對服務業的影響，這種反彈就可以持續。這兩個問題都可以促使決策者將實際利率保持在較低水平，並可以將投資需求維持在較高水平。」「工業需求可能是我們看到白銀表現優於黃金的主要原因，就像過去一年一樣……其中（上漲）的一部分肯定來自工業金屬，而這些金屬確實已經大跌了。如果您看一下銅價，自去年觸及低點以來，銅價已上漲了一倍以上。」他補充說。

漢森說，其他因素也影響了白銀的上漲，例如向綠色技術的轉變刺激了對諸如太陽能電池板生產中使用的銀等工業金屬的需求上升。

(中時新聞網)