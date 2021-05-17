台灣本土疫情延燒，有4家上市公司包括富邦金、和碩、敬鵬及大立光都傳出有員工染疫，今（17日）開盤股價一片慘綠，分別出現4%至9%的跌幅。

受雙北升級三級警戒，全台都傳出本土確診的情況下，今(17日)開盤以15554.99點開出，並持續下挫至15262.47點，重挫逾500點，電金傳都受到重創，僅防疫題材股上揚。

由於旗下有員工確診，富邦金開盤挫逾5%，以66.2元開出，和碩也下跌4.2%，以67.6元開出，敬鵬大跌9.6%，以23.95元開出，大立光開盤跌破2850元，以2710元開出，下跌4.9%。

4家上市公司傳出有員工確診後，嚴格執行防疫措施，控管訪客來訪及不必要拜訪，同時展開全面消毒並進行分流管制，並配合主管機關的政策執行相關政策。

台股開盤重挫逾500點後向上拉升，截至上午9點30分，暫報15646點，下跌181點，力守萬5大關，同時今交易量也縮減，今預估交易量落在5000億左右。

(中時新聞網)