抗爭21年的RCA工殤案，3年前最高法院判決RCA及湯姆笙等4家公司賠償262名員工共5.1億元定讞，另有246名員工求償遭撤銷部分，去年台灣高等法院更一審判決，24名員工共獲賠5470萬元，另222人求償駁回，上訴後，最高法院原預訂21日開庭，因疫情影響取消。

這件史上最大工殤案，最高法院民事第3庭受理後，定在5月21日下午3時行準備程序，因疫情關係，且選定人人數眾多，原訂庭期取消，順延至疫情緩和。

RCA(前台灣美國無線電公司)被控從1970年起生產過程中違法使用 致癌物，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達1400多名員工 因此死亡、罹癌及流產，歷經長期抗爭及司法訴訟。

2018年最高法院認為，RCA確有不當使用化學物質致員工受損害， 且不能將員工評價為「權利上睡眠的人」採時效抗辯，判須賠償共5 .1億元確定，另246人求償部分發回高院更審。

更一審認定，RCA在台設廠生產，使用有機溶劑三氯乙烯等化學物 質，對員工未盡防護說明及保護義務，導致員工因工作環境的接觸化 學物質，侵害身體健康，判決24人共獲賠5470萬元，其他222名員工 求償都遭駁回。

(中時 )