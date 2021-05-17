台中市議會議長張清照，今天上午召開政黨協商，經國、民兩黨及超黨派議員協調討論後；決定18日起到5／31議會停會。（陳世宗攝）

新冠肺炎本土疫情持續擴散，台中市已有3起感染個案，台中市議會議長張清照今天上午召開政黨協商，經國、民兩黨及超黨派、無黨議員協調討論後；決定18日起到5/31議會暫停開會兩週，18日的議程延至6/1起開始召開。

台中市議會第3屆第5次定期會，議事日程自4月20日起至6月28日止，這個會期議程，包括三讀議案、市長施政總報告、專案報告、業務質詢，以及總質詢；沒有總預算、沒有迫切問題相較單純。

台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏，今天召集國民黨團書記長陳政顯及吳瓊華、黃健豪、黃仁，民進黨總召謝明源和無黨陳廷秀等人進行協商，經過與會各黨團代表討論後，決定18日起到5/31止，18日的議程延至6/1起開始召開。

市議員邱素貞指出，疫情升溫台中市今年已傳出3例本土病例，西屯區重慶國小出現一名六年級學生確診個案，教育局已通知重慶國小停課。民意代表四處跑攤，接觸層面廣泛，屬於不定時的高風險群，議會決定停會延開，除可以減少群聚，降低染疫風險外，也可讓市府團隊專心做好防疫工作。

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