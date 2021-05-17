台灣新冠疫情嚴峻，各家檢測業者除了股價狂飆漲停外，泰博(4736)、金萬林(6645)、寶齡富錦(1760)等也紛紛慷慨解囊捐出檢測試劑，一起為防堵疫情做努力，並指出必要時能增產，滿足國內的檢測市場需求。

泰博有全台灣最高產能的抗原試劑生產線，目前每月可以足量供應國內300~500萬劑，必要時可以增產到1000萬劑，能夠滿足國內防疫市場的充分需求。目前泰博科技的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑已經取得歐盟、印度、土耳其、泰國、菲律賓及德國BefArm等各國家的認證，能有效快速針對變異病毒進行篩檢，成功達到防疫效果。

泰博所生產的抗原快篩試劑為全自動化生產，可確保靈敏度及專一性維持高度一致的品質，另外，採用卡匣式設計，相較於非卡匣裸片，使用上有不易受潮，無交叉污染風險，使用便利等特性。國際大廠如亞培、羅氏藥廠的抗原試劑亦均採用卡匣設計。泰博將抗原快速檢驗試劑捐贈共五萬五千劑給台北市政府及新北市政府，台大總醫院及台大癌症中心醫院三千劑。

金萬林指出，目前輔導的檢測中心，正全力配合政府，持續增加新冠肺炎檢測量能，從「華航諾富特飯店」疫情爆發至今，已經協助處理近千件的檢測案件。目前日檢測量最高能達到一萬份，同時繼續加開試劑GMP產線，日產量可達10萬劑以上，相關常備庫存量擁有至少15萬劑。金萬林旗下新冠肺炎核酸檢測試劑產品，將捐贈五萬劑供各大醫療單位使用。

寶齡富錦「飛確」Covid-19新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑獲台灣衛福部核准起已預先保留國內安全使用存量，足夠支援全國渡過本次考驗，望「飛確」新冠肺炎快篩能和全台上下一同團結防疫，再一次挺過疫情的挑戰。已在前數日業已與公益團體合作，捐贈「飛確」新冠肺炎快篩及必要的消毒滅菌產品予雙北市政府，供市府與醫療單位使用。

(時報資訊)