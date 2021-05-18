美國總統拜登（Joe Biden）周一宣布在6月底之前，再向國外配送至少2000萬劑新冠肺炎疫苖，這將是美國首次與其他國家分享已獲國內使用授權的疫苗。

這是白宮政策的一大轉折，在國內疫情持續好轉之際，美國政府準備展開疫苗外交。

拜登周一宣布，除了他已經計畫好將提供其他國家6000萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗之外，其政府將再額外配送輝瑞/BioNTech SE、莫德納（Moderna Inc）和嬌生（Johnson & Johnson）的新冠肺炎疫苖。

與其他這些疫苖不同，AZ疫苖尚未獲准在美國使用。

拜登表示，就像在第二次世界大戰中，美國是民主體制的彈藥庫一樣，在對抗新冠肺炎疫情的戰鬥中，美國也將成為疫苗的彈藥庫。

拜登一直面臨著與其他國家分享疫苗，以協助遏止印度、巴西等重災區疫情的壓力。這些國家的衛生專家擔心新出現、傳染性更強的變種病毒可能破壞現有疫苗的有效性。

拜登表示，沒有其他國家能比美國送出更多的疫苖。到目前為止，美國已經向加拿大和墨西哥配送數百萬劑AZ疫苖。

白宮未提供哪些國家將收到疫苖的任何相關細節。拜登表示，美國疫苗接種工作負責人Jeff Zients，現在也將領導這個國際疫苖配發計畫。

截至美國周一上午的聯邦數據，美國已接種逾2.72億劑新冠肺炎疫苗，並已分發超過3.4億劑疫苖。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞周一對美國政府將與其他國家分享更多疫苖的決定表達肯定之意。譚德塞在推特上表示，對美國政府將捐贈8000萬劑新冠肺炎疫苖的承諾深表感謝之意。他表示，團結是挽救世界各地生命與生計唯一的途徑。

(時報資訊)