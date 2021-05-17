國家安全局懸缺已久的一席常務副局長缺額，今天正式由國安局主任秘書陳進廣中將升任，陳進廣為大陸事務專家，與現任局長陳明通專長相同，顯見政府對於大陸事務具有高度關注。但警界出身的國安局現任常務副局長胡木源，也將在今年7月16日屆齡退休，屆時又有一位副局長出缺。

陳進廣屬於政戰出身將領，2018年前軍情局長劉德良中將屆齡退伍前，一度傳出陳進廣可望接任，在當時引起情治圈討論，但最後卻前國防部長嚴德發愛將羅德民中將出任。

陳進廣歷任國安局公開情報中心主任、安全作業中心主任等職，現任國安局主任祕書，於2017年7月1日晉升為中將，他具有政大東亞所博士學歷，長期對兩岸情報有深入研究。

國安局設有三位副局長，目前在職者分別是柯承亨、胡木源。前任副局長陳文凡中將退伍後，空缺就一直懸著，長久以來沒有補位。據了解，國安局已經於今天上午發布由主秘陳進廣補實常務副局長。另一位常務副局長，警職出身的胡木源也即將在7月16日退休，屆時國安局又將出席缺一席副局長。

(中時新聞網)