北高雄全新購物中心「義享天地」近日盛大開幕，占地12萬坪的超大空間，匯聚五星級酒店、全臺最大IMAX影院、精品及高雄獨家美食品牌等國際級購物環境，南高雄則有「SAM Park」選在高雄草衙道購物中心，預計明年春節前開幕。看好高雄消費潛力，企業投資高雄不但創造就業機會，更帶動高雄成為全臺時尚休閒新地標。

國內外品牌進駐高雄商場，城市的經濟發展與觀光前景看好。（攝影/Carter）

全新概念複合式休閒城

兩幢閃耀摩天樓矗立在高雄鼓山區，以亮眼姿態華麗登場。今年春季「義享天地」開始試營運，分別以29與31樓的大樓為主體，由義联集團斥資370億元打造，將購物廣場、國際酒店、企業商辦、電影院及室內數位娛樂場融為一體，以國際級觀光地標為目標，是高雄史上投資金額最高、規模最大、完整度最高的商業開發投資案。

大廳為氣派的挑高空間，寬敞開闊給予顧客尊榮感。（攝影/Carter）

擁有五星飯店和購物商場的A館率先對外開放，有超過300個品牌進駐，4成為高雄獨家。B館則結合商場、影城及商辦，預計於年底開幕，兩館連通後將成為高雄量體最大的百貨。不僅將為高雄增加1萬個以上的就業機會，也為觀光產業貫注活水，共創高雄消費商機。

不讓義享天地專美於前，今年9月百貨龍頭新光三越將攜手國際團隊跨足Outlet市場，在高雄前鎮區草衙道推出生活複合式Outlet「SKM Park」，商場規劃超過220間店舖，國際精品全年3至6.5折，還有美食廣場、鈴鹿賽道樂園、國賓影城、保齡球場等，打造歐美經典的大型娛樂城。此外年底占地萬坪的岡山區「秀泰生活」影城複合式商場也緊接著開幕，高雄最大15公尺巨型影廳與1,700坪藝術廣場，結合時尚品牌和人氣餐飲，引爆話題新焦點。

商場內美食餐飲多達70間，其中有8間為全臺獨家餐飲店，8間為高雄首店。（攝影/Carter）

與生活圈緊密結合，集娛樂、購物、觀光於一身的大型複合式商場在高雄集結，2021高雄將引爆時尚潮流，成為旅遊話題新焦點。

• 義享天地 義享時尚廣場

電話：(07) 559-9888

地址：高雄巿鼓山區大順一路115號

營業時間：週一至週四11：00～22：00、週六╱例假日10：30～22：30、週五╱假日前一天11：00～22：30、例假最終日 10：30～22：00

本文作者:李瑰嫻

《Takao樂高雄》2021/05

(中時新聞網)