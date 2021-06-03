日本這一屆眾議院任期到10月21日，多名執政黨自民黨幹部說，可能在今年秋天解散國會；日媒推測在東京奧運與帕運都落幕的9月5日之後，進行解散國會與大選的機會比較高。

朝日新聞報導，日本首相菅義偉昨天與聯合執政的公民黨代表（黨主席）山口那津男會談，決定本屆國會通常會期將不延長、如期在6月16日結束的原則。

對於即將在今年10月屆滿的眾議院，多名執政黨自民黨幹部受訪時說，解散國會應會在今年秋天進行，並研擬在解散前提出新的經濟對策。

報導指出，國會會期最後一天的6月16日，仍在東京因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情實施緊急事態宣言的期間內，加上東京奧運即將於7月登場，自民黨內部大都認為夏天難以舉行大選。

不過菅義偉4月曾公開說，不排除在9月30日自民黨總裁（黨主席）選舉前解散國會，報導認為，在東京奧運與帕運都落幕的9月5日之後，進行解散國會與大選的機會比較高。

親近菅義偉的自民黨幹部規劃的解散國會計畫，是菅義偉帶領自民黨在眾院大選勝選後，以無投票的方式進行黨內總裁選舉，菅義偉連任總裁。但視疫情發展狀況，也可能無法依計畫進行。

日本內閣支持率因防疫不力持續低迷，被菅義偉視為「王牌」的疫苗接種作業若能順利進行，自民黨內部期待能藉此改變氛圍、帶動支持率。

日本共同社報導，菅義偉昨天晚間受訪時，未明確回應眾院解散與大選時機，僅說他現在最重要的工作是防疫與接種疫苗作業。

(中央社)