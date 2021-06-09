詭譎多變的疫情確實讓人難以捉摸，看著一度以為自己防疫成功的台灣，再看看脫掉口罩準備迎接國慶的美國，我越來越感覺這個疫情除了狡猾多變，還在疫情的起起伏伏中教會了每個人勝不可驕以及敗不可餒。

經濟的發展也是一樣，我還記得今年年初美國疫情的一發不可收拾，幾乎所有人都認為美國經濟即將一瀉千里，可誰能料到OECD今天的上調美國2021年GDP增長到6.9%？難怪5月28日，美國《紐約時報》會刊載諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman的一篇文章，呼籲大家要學會放輕鬆一點。為什麼？因為那個曾經最慘的美國已經靠著撒錢一馬當先，在煙花瀰漫中為自己打開了一扇窗，更讓美國朝野盡皆相信美國的窗外肯定有藍天。

對的，美國經濟的起承轉合確實一度引起了眾人的焦慮。媒體報導充斥著斗大的標題，像是「原物料價格飛漲！」、「企業缺工！」、「通貨膨脹宛如1970年代夢魘重現！」。但Krugman認為這些不過都是經濟「一時的車輪打滑」，只要駕駛做好調整就可以很快的讓一切恢復正常。美國確實厲害，藉著疫苗施打計畫的告捷，染疫死亡病例已陡降了85%，而且仍在下降中。隨著恐懼的消退，美國經濟開始強勁的反彈，復甦速度之快已經打破了歷年的紀錄。不少朋友告訴我現在紐約比較好的餐廳基本上都是訂位額滿。

撇開美國，包括台灣在內的全球各地仍然飽受著疫情的肆虐，而不確定的未來總會讓人不舒服。但顯而易見的是經濟活動並沒有因為疫情而進入冬眠，無論是個人、企業及商業活動，其實都處於一個蓄勢待發的時刻。我感覺，對很多企業來說，現在反而是放開手腳擴大資本支出的最好時機。對長線投資者來說，現在就是著眼於股權增值的入場機會。所有一切都需要能夠看懂未來趨勢的發展方向。就像6月初的《經濟學人》文章〈即將到來的資本支出嘉年華〉（The coming capex carnival）中所說的：這既是一個根本性的變化，也是一個極為重要的變化趨勢，更重要的是它保證了一個更加充滿活力的資本主義形態。

我不知道疫情什麼時候可以離我們而去，但我相信未來將有幾個非常重大的變化值得我們留意：首先是低接觸時代的來臨。疫情已經進一步激化處於起步階段的數位化趨勢，如遠距辦公、線上教育、線上遊戲以及影音串流服務等。但隨著遠距辦公對於數據傳輸的速度及頻寬的迫切需求，5G將得到進一步的推動。另外，區域化發展將越演越烈。全球化退位在所難免，各國會開始轉向區域化或本土化發展。中美貿易戰已經引發了市場對於供應鏈過度集中風險的關注，疫情更是進一步將此一問題放在聚光燈之下。此外，企業將擴大資本支出與投資。受疫情影響，市場開始重新審視自己的資產負債表。更多企業會為了併購會大幅擴張資產負債表，疫情與QE會逼著企業加快轉型的資本支出與轉型探索。

新冠肺炎疫情還重新定義了可持續發展，即環境、社會與公司治理（ESG）相關的綠色投資趨勢。社會大眾將會記住個別企業在疫情期間的所作所為，同時那些積極承擔社會責任，並獲得員工、客戶和社區認同的企業將會受惠。

然而，疫情還重重的提醒了我們，人類在大自然面前的渺小。還有，令人懷念的休閒活動必將緩慢復甦。疫情籠罩下，休閒娛樂活動在全球各地確實低迷了一段時間。不過歷史經驗顯示，西班牙流感在1918年一戰結束之時爆發，直到1920年才平息下來，但人們並未籠罩在疫情的陰影下，反而是迎來了所謂「咆哮的20年代」。

所以，請相信人類會變得更敢於改變和接受挑戰。歷史學家觀察人類在重大事件後，往往會因為經歷過生死存亡，而更有勇氣去追尋更好的發展與挑戰。例如14世紀黑死病的爆發，讓歐洲人更勇於航海探險。1919年剛從西班牙流感復甦後的美國，也出現了大量的新創企業。我們要相信這個疫情早晚會過去，若干年後回頭再看這個令人窒息的2021年，它就是一個歷史上千載難逢的入市良機。

（作者為創投合夥人）