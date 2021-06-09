紡織大廠儒鴻（1476）刷新營收歷史次高，較去年同期大幅成長66.9％，月增率為7.8％，摩根士丹利證券指出，強勁5月營收表現不只展現出儒鴻強大續航力，也比市場想像更佳，給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價777元。

摩根士丹利證券指出，儒鴻還有布料、服裝約3億元訂單延遲到6月出貨，本季以來營收年增率高達86％，超乎預期，而且更達成對第二季整體營收預估值的72％，隨訂單持續湧入，儒鴻6月營運可能不會像過去般出現季節性下滑，代表第二季營收具潛在上升空間。

相比聚陽面臨柬埔寨封城與運輸不順問題，5月營收月減33.5％，大摩認為，儒鴻在這樣不利的宏觀條件下，表現依然優異。

摩根士丹利證券並認為，有鑑於儒鴻基本面穩健，近期電子類股波動相對大，資金可能還是會跑回傳產類股，研判儒鴻評價仍被低估，若資金進駐，有進一步重新評價（re-rating）機會。

(工商 )