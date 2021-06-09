針對美國國會參議院通過「2021年美國創新和競爭法案」，大陸全國人大外事委員會今天（9日）發表聲明指出，該法案充斥冷戰思維和意識形態偏見，詆毀抹黑中國發展道路和內外政策，打著「創新和競爭」旗號，干涉中國內政，妄圖遏制中國發展。中國全國人大對此表示強烈不滿和堅決反對。

聲明指出，該法案妄圖以渲染所謂「中國威脅」維持美國全球霸權地位，以人權宗教為藉口干涉中國內政，以科技、經濟脫鈎等剝奪中國正當享有的發展權利。法案表明，唯我獨尊的偏執妄想扭曲了創新和競爭的本意。在當前世界進入動蕩變革期的大背景下，處處把中國當作「假想敵」的做法，有違世界大勢，不得人心、注定失敗。

聲明強調，台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益。法案相關涉台條款嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。我們堅決反對任何形式的美台官方往來。新疆、西藏、香港等事務純屬中國內政，不容任何外國干涉。

聲明強調，中國堅持走和平發展道路，中國人民追求美好生活的權利神聖不可侵犯，任何勢力都不要指望中國吞下損害中國主權、安全、發展利益的苦果。中國始終致力於構建不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係。

聲明呼籲，中方強烈敦促美國國會客觀理性看待中國發展和中美關係，立即停止推進審議該法案，停止干涉中國內政，以免破壞中美關係大局和雙方在重要領域的合作。

(中時 )