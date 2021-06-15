韓國現代汽車（Hyundai Motor Co）和美國通用汽車今天表示，他們正在積極開發可以在空中移動的飛行車，其中現代汽車樂觀表示，空中計程車服務最快可望於2025年提供。

通用汽車（General Motors）經理人則認為空中計程車服務，必須克服技術和法規的障礙，且要達到商業化，至少要等到2030年。

現代汽車全球營運長穆尼奧斯（Jose Munoz）接受專訪時表示，現代推出空中移動車輛的時程比之前宣布的時間表提前。

穆尼奧斯同時也是現代汽車北美公司（Hyundai North America）執行長，他之前表示，美國主要機場的城市空中計程車服務可望在2028年推出，或者更早。他今天在未來汽車研討會上告訴路透社，空中計程車服務有可能於2025年以前成真。

穆尼奧斯表示：「我們認為這個市場有大幅成長的機會。」他同時表示，對這項科技發展「非常有信心」。

現代汽車開發的空中計程車以電池為動力，可以在壅塞都會區搭載5至6人前往機場。

其他汽車製造商則是自行開發或與新創公司合作開發飛行車，像是日本豐田汽車（Toyota Motor Corp）、德國戴姆勒集團（Daimler AG）和中國吉利控股集團。

通用汽車全球創新團隊副總裁佛萊契爾（Pamela Fletcher）在路透社的活動中表示：「我覺得還有一段漫長的道路。2030年可能會是真正商業化的轉捩點。」

她進一步表示：「這還是初萌芽的領域。在法規面還有很多工作要做，技術面也一樣。」