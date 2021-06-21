立委賴惠員表示，今年因為疫情關係，白河原是觀光勝地，卻因為遊客不來、貨運塞車的原因致蓮子配銷出現困難。（賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

立委賴惠員呼籲全國各地消費者多多採買台南當季農產品。（賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

白河蓮子正值採收季節，卻遇上疫情低溫配送服務困難，導致白河蓮子農產配銷受阻，立委賴惠員21日出動自家行動服務車，幫助在地農民，產地直送最新鮮的白河蓮子送到響應企業認購的雲林友霖生技醫藥公司。

賴惠員表示，今年因為疫情關係，全國三級警戒減少移動外出，白河原是觀光勝地，卻因為遊客不來、貨運塞車的原因導致蓮子配銷出現困難，得知後她立刻反應農委會。

賴惠員說，農委會承諾盤點國內貨運量能，偕同農業局幫助在地農民運銷農產，打通農產通路，讓運銷機制回歸正常，並積極牽線企業認購白河蓮子，助蓮農度過難關。

賴惠員提到，很感謝友霖生技醫藥公司率先響應，認購白河蓮子500斤，嘉惠在地農民，特別的是，這次出動自家行動服務車從白河配送至雲林虎尾，避免在地小農因貨運配送而不敷成本。

她也呼籲全國各地消費者多多採買台南當季農產品，新鮮的蓮子口感佳，是夏日的養生聖品，做成甜品再適合不過。