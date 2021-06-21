美國與盟友在鞏固稀土和鋰等重要礦物供應方面積極追趕大陸，大手筆投資相關企業，然而政府面臨的最大難題便是，擁有可靠紀錄的公司或計畫屈指可數。

美國斥資數百萬美元研究從廢棄煤田提取稀土，但部分人士認為這種方法徒勞無功。五角大廈投資一家美國稀土磁鐵製造商，但該公司大部分的產品來自大陸。

此外，加拿大投資一家有21年歷史的礦業公司，不過該公司從未進行採礦活動，並把控制主要資產的選擇權交給執行長兒子的公司。

美國能源部、白宮，和美國國家情報總監辦公室前資深官員洪恩（Drew Horn）表示：「我們對許多企業的所做所為懷有疑慮。」洪恩在川普內閣時期負責重要礦物事務。

美國與其他西方國家政府積極確保本國的稀土、鋰和硼等重要礦物供應無虞，這些礦物是發展電動車、衛星和風力渦輪機等現代技術的關鍵。此外，歐美國家也希望開發加工上述重要礦物的能力。

美國參議院6月通過規模2500億美元的跨黨派提案，擬增加政府的研發支出，以追趕大陸的腳步，內容包括資助本國以及與盟國合作的重要礦物開採與加工計畫。

分析師表示，就全面性而言，提案可謂重大突破，不過眼下的問題是尋找合適的計畫，以推動策略前進。

美國能源部已斥資1900萬美元，從煤炭開採留下的廢料提取稀土，然而美國地質調查局2019年一份研究報告的結論顯示，從煤灰提取稀土的難度過高，而且廢煤留存的礦物並不多，沒有提取的價值。

五角大廈與能源部直接投資數家重要礦物相關企業，但有些產業人士對投資案感到質疑，因為部分投資對象與大陸有往來，或是缺乏可靠的紀錄。

大陸在重要礦物領域占有主導地位，全球大部分的稀土是由大陸開採和加工，意味著美國難以避開大陸。