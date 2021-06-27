華為心聲社區26日公開《任總與2020年金牌員工代表座談會上的講話》，講話時間為5月8日。華為總裁任正非表示，不要因美國打壓華為而不認美國是老師，且不要給自己設定過高的目標，另外，華為需要多基因融合突變防止「內卷」。

任正非在講話中談及內卷、美國打壓、員工海外工作環境、人生目標，還順帶推薦了一部電視劇《覺醒年代》。

在這次對話中，有一位來自華為消費者BG的員工坦言，由於美國制裁，華為消費者業務非常困難，同時他向任正非提出了一個疑問：未來我們是不是要堅定國產化的方向往下走？

對此，任正非回答道：「中國是不是全球的一部分？是。所以，我們堅持全球化也就包含了國產化，我們不可能走向封閉，必須走向開放。我們仍然要堅持向美國學習，它百年積累，靈活的機制，在科學、技術上還是比我們強很多。」

在任正非看來，在科學、教育、技術等方面，美國是強大的，它百年的基礎比較牢實，「我們不能因美國打壓我們，就不認為它不是老師，不向美國學習，這樣會走向自閉。」