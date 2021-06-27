美國最討厭中國！尤其是中國中華民族偉大復興計畫試圖與美國全球統治計劃緊緊相連，既有霸權國家（美國），發現無法控制崛起中國家（中國）的時候，開始採取一些手段教訓不聽話的國家。

2020年新型冠狀病毒伴隨著「中國恐懼」蔓延全世界，但這股「恐中情緒」，沒能重挫中國影響力。美國還有方法對付中國，那就是從內部破壞，例如從新疆人權問題上施壓、孤立。然而各國與中國貿易依存度高，制裁效果有限。面對中國的挑戰，美國需要花費更多的力氣，多管齊下:

在全球與區域事務上，透過國際組織限制中國的權力，從全球到區域組織再到次區域組織與合作框架下，主導會議議題，展開多邊對話與機制，使中國成為多邊體制的一員。

在安全領域上，展示同盟的決心，聯合區域內外同盟國家推進軍事合作或者演習。防止中國在各海域上開疆闢土，例如在南海、東海及台海制約中國；在國際會議上同聲譴責、施壓中國，這也是拜登總統聯合盟友聲援台海和平的原因。

在經濟領域上，破壞中國經濟戰略，使其經濟利益受損，例如凍結歐盟與中國的投資協定，或與一些國家共同提出印太戰略，提出與一帶一路競爭的大規模國際合作方案，都是可以延緩中國勢力擴張的方式之一。

不過，經濟全球化趨勢不可擋，何況孤立中國對西方國家經濟沒有好處，美國需要更深思熟慮。

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