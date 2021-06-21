泰福-KY(6541)開啟多元化發展，跨足代工製造(CDMO)領域，已與浩鼎(4174)簽下委託開發暨製造服務CDMO合約，今日股價開高走高，晨盤漲幅在2%以上，不過隨著台股跌勢，股價由紅翻黑。

泰福與浩鼎簽下委託開發暨製造服務CDMO合約，首個合作項目是為浩鼎的旗下新藥進行開發前端作業「細胞株開發」，以利其後續新藥開發業務。

泰福生技董事長兼執行長陳林正說，這項合作可視為是公司在拓展CDMO業務發展之試金石。泰福生技近期正全力讓前兩個產品TX01與TX05獲得藥證並上市銷售，同時繼續發展第三項產品TX04；除了自身的生物相似藥產品開發之外，泰福還會加速利用既有之產品發展基礎及生物藥製程平台，通過共同開發等方式，擴展泰福成為結合生物相似藥及新藥專注於抗體藥物的公司。

陳林正指出，泰福在台灣擁有實驗室，及在美國已有製藥工廠，具有藥物開發扎實基礎，因此泰福開始發展CDMO業務，能將泰福已有之穩固製藥根基最大化，堆疊泰福生技價值，讓公司朝多元化發展，創造更多可能性。