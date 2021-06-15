北大西洋公約組織（NATO）今天在布魯塞爾召開高峰會，會後公報10度提到中國，指中國構成系統性挑戰；公報並提到將加強與日韓紐澳等亞太夥伴的政治對話與實質合作。

會後公報指出，「俄羅斯的侵略行徑對歐洲-大西洋安全構成威脅」，而「中國日益增長的影響力及其國際政策，可能構成我們必須聯合共同應對的挑戰」。

公報表示，北約將「以捍衛聯盟安全利益為目的，與中國進行交涉」。

公報內容並提到：「中國的明確野心和獨斷行為，對於以規則為基礎的國際秩序和北約安全相關區域，構成系統性挑戰。」

北約正式指出中國行為構成「系統性挑戰」，對於傳統上聚焦於俄國的北約是頭一遭。

路透社分析，北約最終聲明稱中國對這個西方聯盟構成安全風險，堪稱美國總統拜登（Joe Biden）的外交勝利。拜登持續呼籲北約盟國領袖挺身面對中國專制主義及其持續擴大的軍事力量。

北約公報指出：「中國正以更多核彈頭、更大量的精密投射系統來加速擴大自身核武器庫，以建立核三位一體能力（nuclear triad）。」

北約也點出中國與俄羅斯的軍事合作。

此外，北約也憂心中國行為經常缺乏透明性，並常利用不實資訊；北約呼籲中國謹守國際承諾，在國際體系中負責任地行事，「包括在太空、網路、海上等領域，以符合其作為重要強權的角色」。

北約將針對可能的領域，與中國維持建設性對話。基於自身利益，北約歡迎與中國就氣候變遷等共同挑戰交流的機會。

北約盟邦並敦促中國就其核子能力與原則，與北約進行有意義的對話、建立信心和透明化措施，因為互相保持公開透明和理解，對北約和中國都有益。

除了關注中國，北約公報也提到，將加強與亞太長期夥伴的政治對話與實質合作，也就是澳洲、日本、紐西蘭、韓國，藉此促進安全合作、支持以規則為基礎的國際秩序。

公報指出：「我們將針對會影響北約利益的全球安全挑戰，討論出共同因應之道，透過更深入的政治交流來分享觀點，尋找具體合作領域來處理共同關切的問題。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100615