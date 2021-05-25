近日紛傳員警確診新冠肺炎，警政署長陳家欽特別商請中華民國警察之友總會，透過民間力量全力支持警察防疫，對於確診染疫員警發放5萬元慰問金，後續相關醫療所需費用並由「公益信託警察醫療及照護基金」協助支應。

警友總會指出，自新冠肺炎疫情爆發至今，警察守護國人健康，全力投入防疫工作，警友總會有感第一線員警的犧牲奉獻與辛勞付出，如警察人員不幸確診新冠肺炎，則立即提供5萬元慰問金，與警察共同抗疫，做最堅實的後盾。

陳家欽強調，警察站在防疫的第一線，全力配合中央流行疫情指揮中心和地方政府防疫措施，加強查察與稽核易群聚場所，並嚴查疫情假訊息，守護國人健康、穩定社會民心。除感謝警友總會支持，也請社會體諒警察辛勞，多支持鼓勵；同時要求各單位主官，疫情期間務必多關懷同仁身心健康，提供必要與足夠的防護裝備。

陳家欽更表示，已極力爭取各類防護裝備，並協調中央疫情指揮中心安排第一線執勤警察，比照醫護優先施打疫苗，以提供員警足量及完善的防護，安心投入防疫工作。

(中時 )