在歷經今年以來的兩次重挫後，美國科技股向世人展現其驚人的耐受力和續航力，儘管因通膨急升的疑慮受到打壓，那斯達克指數今年以來仍然上漲6.6%，但科技巨頭（Big Tech）並非齊頭並進的漲勢，也令投資人開始懷疑這些曾帶領美股一路挺升的巨星們是否還值得追高，亦或是其他類股或個股其實物美價廉，值得進場布局。

力克通膨疑慮 科技股重拾升勢

雖然美國最近公布的關鍵通膨數據超出預期，但投資人顯然沒有過於擔憂，上周五（28日）道瓊工業平均指數收漲0.19%，為34,529.45點。標普500指數微升0.08%，為4,204.11點。那斯達克綜合指數收漲0.09%，為13,748.74點。

儘管數據顯示通膨升溫，但美國公債殖利率下滑，為科技股帶來提振。

美國商務部上周五公布，排除波動性較大的食品和能源價格後，4月核心個人消費支出物價指數（PCE）年漲3.1%，超出市場預期的年漲2.9%、創下了近30年新高，亦超出聯準會設定之2%通膨目標。這個聯準會偏好的通膨指標月增0.7%，亦高於3月的月漲0.4%和經濟學家預估的月漲0.6%。

數據顯示，隨著美國加速接種新冠肺炎疫苖與經濟擴大解封，其持續升高的經濟熱度確實帶動了通膨上揚。投資人正密切關注美國的經濟數據和聯準會官員談話，以了解通膨是否走向失控，以及聯準會是否將提前撤回大規模激勵措施。

Globalt Inc資深投資組合經理 Keith Buchanan表示，核心PCE通膨數據是高，但並未遠超出市場預期。

包括聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）、副主席克拉里達（Richard Clarida）等央行決策官員仍一再重申，通膨升高只是暫時現象，不過，聯準會公布的4月會議紀要指出，當時候到了，可能在未來召開的會議討論縮減量化寬鬆(QE)的計畫，部分聯準會官員近來則直接表態，支持開始討論政策退場的計畫。

上周道瓊指數收漲0.94%，標普500指數漲1.17%，那斯達克指數周線勁揚2.06%，顯示近來科技股已重拾升勢。

5月以來，道瓊指數上漲1.94%，標普500指數月線漲0.55%，那斯達克指數收跌1.53%。

5月31日周一為美國的陣亡將士紀念日，美股休市，上周五為5月最後交易日。

Big Tech未齊頭並進 哪些遺珠可關注

在通膨急升、央行政策退場和提前升息的陰影籠罩下，美國科技股仍然力克今年以來的兩波拋售賣壓，那斯達克指數今年來仍上漲6.6%，與去年3月的谷底相比更已上漲1倍多。

科技股今年遭受的第一波拋售，使那指到3 月初已暴跌4%，而5月初的第二波跌勢較為溫和，近來那指已經重拾升勢。

不過科技巨頭（Big Tech）今年來的漲勢並不平均，蘋果、特斯拉和網飛（Netflix）今年以來股價仍然下跌，亞馬遜今年來大致持平，而微軟和臉書分別上漲13%和20%，谷歌母公司Alphabet今年來股價更已飆升35%。

投資人想知道在這些頂級科技股當中，還有哪些仍值得買進，亦或是還有其他物美價廉的標的。

國際投資評級公司晨星（Morningstar）分析師認為目前蘋果股價還算合理，網飛和特斯拉股價已經高估，亞馬遜、臉書、微軟和Alphabet則仍具吸引力。

但也有分析師看衰蘋果股價表現，New Street研究公司近日出具報告指出，今年推出的新iPhone手機升級幅度可能不大，需求恐將不如去年表現，因此將蘋果的投資評級從「中立」調降至「賣出」，並將其目標價從每股135美元大砍至90美元，與目前股價相比，意味著還有將近30%的下跌空間，成為全華爾街目前最悲觀的預測。

上周五蘋果收跌0.5%，為每股124.61美元。

網飛上周五收跌0.21%，報502.81美元。該串流平台巨頭今年首季營收年增24%，獲利為3.75美元，表現均優於市場預期，但首季僅新增逾395萬個付費用戶，遠不及市場預估的新增620萬個用戶。目前網飛全球付費用戶總計來到近2.08億個。上周五投資研究公司Zacks給予網飛「持有」（Hold）評級。

特斯拉上周五收跌0.89%，為625.22美元。去年特斯拉結束風光的一年後，今年股價大幅回落，傳奇投資人Bruce Greenwald表示，電動車市場規模持續擴大，競爭亦持續加劇，特斯拉電動車缺乏產品差異性，未來20年要主導汽車產業應是「毫無機會」。

加拿大退休金計畫投資局(CPP Investment Board)-全球最大年金基金之一，今年首季削減對晶片巨頭英特爾和電動車大廠特斯拉的持股，同時大幅加碼新冠肺炎疫苖製造商莫德納（Moderna）和輝瑞的股份。

(時報資訊)