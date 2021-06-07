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疫情持續，苗栗電子廠確診暴增，半導體供應鏈是否受影響備受矚目，台股今(7日)開盤以17176.09點、上漲28.68點開出，9點30分過後，指數急殺，接近9點50分，大盤跌逾200點，指數失守萬七大關，除了高端已吞第6根跌停，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海盤中都一度跌停，截至9點57分，指數跌破16800點，跌逾300點，且指數仍不斷往下。

美股上周五全面收紅，台股今(7日)開盤以17176.09點開出，上漲28.68點，高端疫苗今起預收款券並人工管制撮合，開盤以207.5元的跌停價開出，慘吞第6根跌停。

高端雖接獲政府500萬劑訂單，但因市場信心有所疑慮，上周5個交易日股價均以跌停作收，市值蒸發逾300億元，櫃買中心表示，高端疫苗最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心股價波動過大，自6月7日起10個營業日（7日至21日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。

備受市場關注的美國非農就業報告遜於預期，稍微降低市場對美國經濟過熱的疑慮，上周五(4日)道瓊工業指數終場上漲179.35點(或0.52%)，收在34756.39點，標普500指數收盤上漲37.04點(或0.88%)，收在4229.89點，那斯達克指數終場上漲199.98點(或1.47%)，收在13814.49點，費城半導體指數終場上漲74.95點(或2.39%)，收在3214.14點。台積電ADR收盤上漲2.30%，聯電ADR也上漲1.66%。

台股4日開低走低，收在17147.41點，下跌98.75點，失守5日線，但周線連3紅，成交值4376.27億元，統計三大法人外資及陸資賣超166.49億元，投信賣超0.44億元，自營商則是買超3.25億元，合計共賣超163.68億元。

(中時新聞網)