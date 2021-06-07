華爾街長期大多頭、投資管理公司Federated Hermes首席市場策略師奧蘭多（Phil Orlando）對通膨帶來的重大風險感到擔憂，他表示，通膨可能比聯準會所預期的更為頑固，這可能嚇壞華爾街，使投資人在今年夏季動盪的行情中成為狙擊目標。

奧蘭多接受媒體訪問時表示，通膨將繼續升高，這將引發一些問題，聯準會是否將在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，或在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上調整政策？

奧蘭多表示，過去兩個月來勞動力成本大幅升高，以及大宗商品成本和消費者願意增加支出，都是應對通膨提高警覺的理由。他表示，那些通膨正在升高，可能比聯準會預期的更劇烈一些。

奧蘭多表示，在夏末之前，這樣的通膨情勢可能迫使聯準會和其主席鮑爾離開「通膨只是暫時（transitory）現象」的陣營，並開始為提前縮減政策做準備，而這將成為市場最大的威脅。

他表示，現在市場面臨的潛在風險在於通膨導致利率升高，這將影響股票估值的貼現率。

奧蘭多亦認為今年夏天稅負的不確定性將使投資人陷入不安情緒，而所有這些問題或將聚集在一起，可能在今年7月底到8月初之間為市場敲響警鐘。

不過，奧蘭多預期美國的新冠肺炎疫情將在7月達成群體免疫，因此他對美股仍抱持正面看法。他表示，我們認為美國第二季國內生產毛額（GDP）成長率將非常強勁，可望達到9.2%。此外，和第一季企業獲利成長約48%一樣強勁，我們認為第二季企業獲利將成長約60%或70%，他表示：「我們即將看到的數字非常棒！」

奧蘭多表示他有信心，今年標普500指數仍將風光收場，他預估標普500指數到今年底站上4,500點，與上周五收盤相比還有6%的上漲空間。

(時報資訊)