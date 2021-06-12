台灣疫情嚴峻，端午節假期又屬第3級警戒期間，各界疾呼民眾勿跨區移動返鄉。23歲的蔡凡熙當然照做，即使沒吃到粽子也無妨，加上待在老家的外公屬於高風險族群，因此乖乖宅家最妥當。他透露家裡開水果行，沒粽子吃反倒是收到一堆新鮮芒果，讓他在台北防疫也吃得很健康。

蔡凡熙是土生土長的台南囝仔，自從到台北唸書及工作，平均1年大概回鄉4、5次，上次與家人見面已是3個多月前，「雖然沒見面，但每天早晚一定都會通電話，而且外公也年紀比較大，都會叮嚀他一定出門要戴好口罩！」

蔡凡熙（右）與外公感情融洽。（群星瑞智提供）

他的外公性格「飄撇」，對孫子走演藝路十分支持，蔡凡熙說：「我回去台南習慣在家打赤膊，只穿一條內褲，他每次就會叮嚀我要練身材，在螢幕上才會好看！」

談到端午必吃的粽子，出身台南的他果不其然是「南部粽」的擁護者，「其實我上台北之前，根本不知道粽子有南北的差異，第一次和朋友在西門町吃到北部粽時，心裡有點疑惑。」他形容北部粽沒什麼味道，誇張說道：「完全無法接受！」

他分享，以往過節都會訂購台南有名的粽子來感謝工作上的良師益友，「不過今年因為疫情，怕訂購奔波有染疫風險，又添外送員的負擔，所以就取消了。」