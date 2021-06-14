端午連假碰上疫情衝擊，全台不少民眾都捨去家族團聚機會，盼疫情並未因此升溫。前立委顏寬恒今(14日)在臉書透露，今天跟著孫女一起學著縫香包，盼一起同心共念驅逐這場疫情，因為今年帶著好幾袋媽媽包的南部粽或是北部粽，或是當地的知名粽子回打拚地方，跟同事們分享的情景，這一切的一切都這麼突然的消失了。

顏寬恒14日在臉書提到，在這端午佳節期間，格外感恩，因為很多東西只有在失去之後才會開始珍惜，自己很幸運，三代同堂住在同一個屋簷下，不用南來北往奔波返鄉，雖然兒子不久之後又要負笈他鄉，但至少這個瞬間一家人團聚的，而很多在看著網路的你們卻不行，這個端午，看不到習慣的媽媽的嘮叨、爸爸的閒談，為了防疫，很多人選擇為了社會忍耐，不回故鄉，不探望爸媽。

顏寬恒透露，很多以前覺得老套，無聊的端午節傳統，忽然令人覺得格外想念，像是縫香包辟邪驅毒、插菖蒲斬妖除魔，喝雄黃酒應景退五毒、或是用雄黃在頭上畫個王字，看龍舟、包粽子、吃粽子，跟家人一起團聚，然後帶著好幾袋媽媽包的南部粽或是北部粽，或是當地的知名粽子回打拚的地方，跟同事分享，順便笑笑自己家的粽子都吃膩了，還是你家的粽子好吃，這一切的一切都這麼突然的消失了。

看著小孫女，顏寬恒說，這是人類百年一度的大劫難，等孫女長大之後回頭再看，未來端午節傳誦的可能不再是被壓在雷峰塔下的多情白娘娘，而是被困在疫情之中還是努力生存的我們，而今天孫女要學著包一個香包送給爸爸，他則會學著縫香包送給家人和大家，一起同心共念驅逐這場疫情，祝福所有的人能夠避開疫情，再也不要像今年這樣孤單的度過端午了。