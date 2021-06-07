美國疫苗施打速度相當快速，經濟活動預期在下一季將由美國帶動歐洲轉趨熱絡。科技類股在第一季至第二季初已經歷一段時間盤整後，目前有機會逐底反攻，迎接下半年更旺的消費季節。美國與中國第一季GDP皆成長加速、經濟數據強勁支撐，加速復甦腳步，隨著新冠肺炎疫苗施打，經濟增長及消費支出可望加速，預期經濟前景依然樂觀。今早台股掛牌的美股ETF表現亮眼，國泰費城半導體(00830)、富邦NASDAQ(00662)、國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)等均表現優於大盤。

標普500指數Q1獲利51%，較預期高出23%，美股企業獲利前景持續看俏；產業包括:消費、金融、原物料、科技獲利皆有4成以上的強勁成長，加上美國、德國、英國等國家積極施打疫苗，接種疫苗進度已超過5成以上有機會挑戰今年完全解封，經濟增長及消費支出可望加速成長，美股中長期前景持續樂觀。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人黃壬信分析，由於拜登政府積極提出基礎建設計畫和綠色環保作為，中國十四五計畫對新能源車的力挺，兩大國政策同步加持下，為半導體、智慧交通、衛星等產業佈下長線成長基石，AI新科技(IC高階製程、人工智慧平台、自駕及先進交通系統、衛星與5G架構)將繼續主導全球投資方向，投資人不妨持續關注。

(時報資訊)