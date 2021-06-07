受惠於Mini LED及LTCC濾波器設備開始陸續交機，天正國際(6654)5月合併營收攀升至1.03億元，為107年11月以來新高，公司初估，第3季營運有機會挑戰單季歷史新高，今天除息跳空開高，順利完成填息。

天正近幾年將測試包裝設備應用從被動元件拓展至LED、半導體封裝及LTCC濾波器等領域，包括：Mini LED測試包裝機及分選機、封裝導線架DFN測試包裝機、LTCC濾波器測試包裝機及各種精密機械自動化設備產品，目前半導體封裝、LTCC濾波器及Mini LED設備已陸續通過客戶認證，並於第2季開始出貨。受惠於Mini LED市場需求起飛，天正國際Mini LED設備原預計全年交貨30台到40台，第2季就已交貨20台，讓全年交機台數可望超越原訂的目標；在LTCC部分，天正也順利通過國內前兩大廠認證，並拿下訂單，其中1家15台的機台已於第2季交貨3套，另有12套將於第3季交貨，至於第3家LTCC廠亦在認證中，如果順利通過認證，可望再拿下約32套的訂單，為營運添動能。

天正國際第1季稅後盈餘為3668萬元，單季每股盈餘為1.06元；累計前5月合併營收為3.82億元，年成長98.56%；天正國際表示，目前訂單已看到下半年，第2季會比第1季好，第3季有機會挑戰單季歷史新高，下半年可望比上半年好，全年業績也會遠優於去年。

天正國際今天除息，每股配發1.5元現金股息，開盤即順利完成填息，除息表現亮眼。

(時報資訊)