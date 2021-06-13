疫情下仍不忘創作，全球舞蹈人集思廣益，一起尋找新出路。日前英國阿喀朗舞團製作人法魯克（Farooq Chaudhry）、雲門舞集藝術總監鄭宗龍等人，在網路上對談，分享交流疫情下的創作，以及如何在逆境中創新。

雲門舞集今年海外和台灣巡演行程，皆受疫情影響而延後，因此試著轉換方式，推出舞作《十三聲》紀錄片，此外，《毛月亮》也獲選為國際表演藝術協會今年度提案作品，期許爭取更多國際邀演機會。

鄭宗龍表示，疫情對舞團衝擊很大，「我和舞者、行政人員都在重新思考，什麼是自己喜歡的事，除了回溯雲門的獨特之處，也試著學習新的事物，像是新科技，還有AR、VR等新的表演形式，未來可以帶什麼內容給觀眾。」

而台灣去年場館暫時關閉的日子，同樣給舞團不同的磨練，「那段時光也很珍貴，我們有更多時間打磨舞作，還有時間親近大自然，甚至一起去爬山，從中找到創作元素。」

此外，和雲門一樣，每年在外都有不少巡演行程的英國阿喀郎．汗舞團，在疫情間同樣暫緩腳步，並和法國數位舞蹈平台合作，向全球徵集模仿動物的創意影片，反思人與自然的關係。

法魯克表示，對舞團而言，少了百場演出，等於少了營運的收入，「但危機也是祝福，疫情前的巡演就像是一台跑步機，讓人一直往前跑，過度忙碌時，容易忘記自己是誰。」

法魯克表示，封城給了團隊一個新機會，「讓人可以重新審思一個舞團的價值在哪裡，即使是轉換成線上演出，同樣可展現理念，還有我們因應未來的準備。」