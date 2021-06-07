本土疫情確診數居高不下，三級警戒管制延長至6月28日，醫護人員仍堅守在抗疫第一線，持續進行篩檢與照護確診者，遠東商銀為感謝勞苦功高的醫護人員，特規劃專屬的優惠定存，同時考量疫情衝擊層面廣泛，優惠定存也開放經濟受衝擊的弱勢族群辦理。

遠東商銀說明，這次推出防疫醫護人員優惠定存專案，提供12個月天期新臺幣定存年息0.86％。凡持有衛福部疾管署公布的指定社區採檢院所，及重度收治醫院人員在職證明均可辦理。持有殘障手冊或低收入戶證明者，也可憑證申辦。額度最低30萬元，最高200萬元，至9月30日前均可申辦。

遠東商銀指出，疫情衝擊層面廣泛，這次除對醫護人員專屬優惠定存，並全力配合政府，提供各項針對中小企業及個人的貸款紓困方案。此外，在營運不中斷的目標下，全面啟動居家上班、異地工作及彈性上下班等人員分流機制，行舍除了清潔消毒，於ATM區設置自動酒精噴霧器，及每日三次以酒精擦拭ATＭ。

疫情衝擊臺灣，醫護人員位居最前線守護全民建康，遠東商銀期望，能為這群醫護戰士守護荷包，並以各項紓困方案，與全民共度此疫情爆發的艱困時刻。

(工商 )