第47屆七大工業國集團（G7）領袖高峰會於13日晚間落幕，首度在聯合公報中強調維護台海和平穩定的重要性。巧合的是，共機一度罕見的連續9天未擾台，高峰會發布友台聯合公報後，昨((14日)立即派出一架次進入西南空域，今天從凌晨5點多起到10點，不到5個小時罕見的一連派出17批次進入西南空域，我空軍各基地戰機頻頻緊急起飛監控，我方戰管人員更用強硬語氣喊話「如肇生任何事端，一切後果自負」。

美國總統拜登和日本首相菅義偉在4月16日高峰會前，共機曾在13日一天內派出25架次擾台，創下歷年最高紀錄。但美日峰會後強調台海和平與穩地的重要性以來，大陸在台灣防空識別區（ADIZ）的活動突然大幅減少。

未料G7高峰會13日落幕後，共機在我方活動突然暴增，外界聯想是否與發佈友台聯合公報有關。

根據臉書《台灣西南空域》統計，今(15日)從凌晨5點48分起，大陸運八反潛機、空警500等多機型，以層進入我ADIZ(西南空域)，我空軍在空監控，自5時48分起至10時許已進行17次廣播驅離。

根據臉書《台灣西南空域》統計，6月份共機進入我空域4天，本月廣播驅離紀錄共計21次。

2021年累計進入我空域130天，廣播驅離紀錄共計374次，國防部公布2021年累計進入我空域103天，310架次(截至昨日)。本月已達1架次。