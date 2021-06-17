中國外交部發言人趙立堅17日主持例行記者會，針對俄羅斯總統普丁與美國總統拜登昨會面就繼續開展戰略穩定對話達成共識，雙方也共同強調了核戰爭的危險性。中方表示歡迎美俄達成共識。同時強調，中方一直積極推動五核國共同降低核戰爭風險，維護全球戰略穩定。

趙立堅表示，中方歡迎美俄繼續開展戰略穩定對話，達成共識。美俄作為擁有最大核武庫的國家，應該按照聯合國大會有關文件和國際共識，切實履行核裁軍特殊優先責任，繼續以可核查、不可逆和有法律約束力的方式，進一步大幅實質削減核武器，為最終實現全面徹底核裁軍創造條件，這是維護全球戰略穩定、促進國際和平與安全的最有效途徑。

趙立堅指出，中方也注意到美俄元首重申核戰爭打不贏也打不得。中方一直積極推動五核國共同重申這一理念，以降低核戰爭風險，維護全球戰略穩定。中方一貫積極支持國際核軍控努力，願繼續在五核國、裁談會、聯大一委等框架內，與各方就事關戰略穩定的廣泛議題進行討論，也願繼續在相互尊重與平等的基礎上，與有關各方就相關問題進行雙邊對話。