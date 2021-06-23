聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周二赴國會聽證，對當前通貨膨脹疑慮發表看法，他強調聯準會不會毫無依據就直接升息，將等待實際通膨或失衡數據出現時再進行討論，一改先前預測2023年提前升息的態度，持續釋放和緩訊息，消除市場擔憂，此外鮑爾也強調，美國不可能出現1970年代的通膨災難。

CNBC報導，鮑爾表示，目前美國已受到變種病毒的威脅，但接種疫苗的速度放緩，因此聯準會的政策行動需要確保美國就業極大化及價格穩定，同時避免金融系統崩潰。

鮑爾淡化先前聯準會有意在2023年提前升息的訊號，並暗示將耐心等待縮減寬鬆貨幣政策的時機來臨，「我們不會單純因為市場有疑慮就過快升息，會等待實際通膨或失衡數據出現後再進行討論。」

此外，鮑爾重申，美國不太可能再出現1970年代那樣的嚴重通膨現象，「即使部分商品的通膨比預期強勁，但隨著時間推移都會出現消退，整體而言會呈現較為平穩的狀況。」

聯準會再放出和緩的升息態度，證券公司National Securities分析師Art Hogan表示，實際通膨高於聯準會預期可能是真的，但鮑爾否認美國會複製1970年代的通膨，相信會讓市場冷靜下來。

美國十年期公債殖利率周二上午曾一度升破1.5%，但隨著聯準會釋出和緩消息後回落至1.48%左右，並維持在1.46%上下，美股四大指數皆收紅，那斯達克指數更在科技股帶動下收在新高的14253.3點。