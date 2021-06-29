通膨數據攀高，投資人對於全球金融後市的擔憂增加，儘管如此，聯準會與財政部口徑一致認為通膨是暫時的，引起不少討論，前美國財政部長Robert Rubin也提出警告，直指通貨膨脹有居高不下的風險，決策者應該要小心市場出現過熱狀況。

美媒報導，針對目前通膨數據現況，Robert Rubin表示，「我認為前財政部長Larry Summers說的話相當重要，因為他敲響了警鐘，告訴大家當疫情紓困達數兆美元時候，近期物價的飆升恐無法消散。」

Robert Rubin補充說道，「雖然通膨可能真的是暫時現象，但確實存在居高不下的風險，因此做為投資人和決策者，我會保持較為謹慎的立場面對未來。」

Robert Rubin曾在柯林頓時期擔任財政部長，隨後由Larry Summers接任該職位。Larry Summers近期多次對美國經濟提出建言，他認為美國總統拜登的紓困案規模過大，且決策者正冒著通膨失控的風險決策，導致今年底物價漲幅會「相當接近」5％。

最新數據顯示，美國5月通貨膨脹數據較去年同期增加3.4%，創下1992年4月以來最大增幅，若納入波動性較大的食物與能源價格，5月消費者物價指數將達年增3.9%、月增0.4%，皆略高於市場預期。