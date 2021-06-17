日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子內親王（公主），2017年宣布與小室圭訂婚後，後者卻遭爆料他母親與前未婚夫之間有金錢糾紛，導致婚事遭延後。《每日新潮》（Daily Shincho）16日透露，其實在醜聞曝光前，秋篠宮親王就已經有了對小室圭不信任的契機。

掌管日本天皇、皇室及皇宮事務的宮內廳消息人士告訴《每日新潮》，小室圭在醜聞曝光前曾和秋篠宮親王商量婚禮儀式進行，而在聽見「納采之儀」（相當於訂婚儀式）男方所需承擔的費用時，小室圭驚訝地問：「要花這麼多嗎？」，並為難地說單親家庭在金錢上沒有這麼大的餘裕。

日本女性皇族若要嫁給非皇族對象，在婚禮舉行前要經歷「納采之儀」、「告期之儀」、「賢所皇靈殿神殿拜謁之儀」、「入第之儀」等一系列儀式。在「納采之儀」中，男方須派使者攜帶一對鯛魚、3瓶清酒、絹帛等聘禮，向日本皇室報告兩人結婚的意願。

報導指出，秋篠宮親王當時看到小室圭為難的樣子，曾向他表示相關費用可由他先墊付。但之後隨即傳出小室圭母親與前未婚夫之間的金錢糾紛，「納采之儀」也隨之延期，而當時對小室圭寄予同情的秋篠宮親王，也在一系列事件後，逐漸懷疑小室圭可能是故意做出上述表現，從一開始就希望秋篠宮親王能負擔儀式的費用。

在歷經波折後，真子公主去年11月重申雙方結婚的意願，秋篠宮親王稍後也委婉地表示，若真子公主想和小室圭結婚，父母應尊重孩子的想法，但強調小室圭應確實說明事件原委和解決方式。今年4月小室圭則透過律師表示，他有意出錢解決母親與前未婚夫之間的金錢糾紛。