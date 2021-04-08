日本皇嗣秋篠宮文仁親王的長女真子2017年宣布與小室圭訂婚至今未完婚。小室今天對媒體表示，娶真子的心意不變。針對媒體報導他家人有債務糾紛一事，也做出說明。

29歲的小室圭與同齡的大學同學真子2017年宣布訂婚後，被週刊等媒體報導他母親有債務糾紛。掌管日本皇室事務的宮內廳2018年2月宣布兩人婚期延後。

日本共同社報導，針對家人被報導有債務糾紛一事，小室圭今天透過律師發了24張A4紙的說明文給媒體，文中寫道：「我結婚的心意不變。」

小室表示，對媒體發布訊息的目的是希望盡可能訂正錯誤的資訊。他認為保持沉默，會導致有人對他產生不信任感。

小室在文中說明，之所以會發布訊息的理由之一是皇嗣（皇位繼承順位首位）秋篠宮文仁親王去年11月30 日生日記者會上所言（希望小室做說明）。理由之二是去年11月30日雜誌「週刊現代」報導獨家專訪他母親的前未婚夫。

小室說，母親在2019年5月以後與前訂婚人持續協商（溝通），事情還沒談妥，但母親的前未婚夫卻片面對媒體放話。令他感到遺憾的是內容有很多地方並非事實。他認為，再這樣下去，若沒否認或反駁，母親很難持續與對方平順協商。

小室被媒體爆料家庭關係特殊，母親與人有金錢糾紛後，這是小室第2度發布資訊說明，上一次是2019年1 月。

小室與真子的婚事出現波折，真子2020年11月13日透過宮內廳發表信函表明，她與小室結婚是必要的選擇。

秋篠宮文仁親王去年11月30日在過55歲生日的記者會上表示，同意女兒真子的婚事。他說，日本憲法規定，婚姻只要基於兩性同意即可，真子和小室若真想結婚，父母應尊重孩子的想法。

對於小室的母親涉及債務糾紛，文仁說，感覺很多人不支持也不樂見這樁婚事，真子恐怕也有同樣感受。

文仁還說，小室有必要「以可見的方式」做出相關應對，若到了實際將結婚的階段，確實說明事件原委是很重要的。

(中央社)